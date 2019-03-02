وفد “تجمعي” في زيارة لتعزيز العلاقات مع الحزب الحاكم بموريتانيا

هبة بريس ـ الرباط

حلّ بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وفد من حزب التجمع الوطني للأحرار، للمشاركة في المؤتمر الوطني الثاني لحزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم.

ويقود وفد الأحرار، في هذه الزيارة الهامة لتعزيز العلاقات بين الرباط ونواكشوط، الأخوين عضوي المكتب السياسي، رشيد الطالبي العلمي، ومحمد لمين حرمة الله، الذي يشغل أيضا مهمة المنسق الجهوي للحزب بجهة الداخلة وادي الذهب.

وإلى جانب مشاركته في المؤتمر الوطني الثاني للحزب الحاكم بموريتانيا، سيعقد الوفد التجمعي عددا من الاجتماعات مع سياسيين موريتانيين بارزين، في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، وبين حزب الأحرار و”الاتحاد من أجل الجمهورية

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