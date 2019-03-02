البيجيدي : نأمل أن يُنصف حامي الدين الذي يتابع بدون أساس قانوني

هبة بريس ـ الرباط

عقب الاجتماع الشهري العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي ترأس أشغاله الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للحزب، إن الأمانة العامة من خلال نقاشها أكدت من جديد، أن الحزب منخرط كما كان إلى اليوم داخل مجلس النواب بمنطق التوافق إلى جانب كل الفرق، من أجل إخراج مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين.

واضاف العمراني بخصوص ملف عبد العلي حامي الدين، أن اللجنة المكلفة بالدعم ستعقد لقاء لها مساء اليوم السبت، مبرزا أن ”الحزب ما يزال إلى اليوم يدعم حامي الدين في هذه المحاكمة التي ما كان ينبغي لها أن تكون، وقد عبأ هيأة للدفاع تضم خيرة المحامين، ونأمل أن يُنصف حامي الدين الذي يتابع بدون أساس قانوني”.

وفي شق اخر أوضح العمراني، أن الأمانة العامة تطرقت أيضا إلى ملف المتعاقدين، موضحا أن الجميع يعلم أن الدولة اعتمدت خيار الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وفي إطار هذا النهج الاستراتيجي، كان هناك تعاقد بين المتعاقدين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولذلك هذا الاختيار يجب أن يُدعم، وفي نفس الوقت، يسترسل المتحدث ذاته،، ثمنت الأمانة العامة سعي الحكومة إلى إعمال المراجعات الضرورية للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يمكن من إنصاف هذه الفئة، وتحقيق مزيد من الضمانات لها للاشتغال في ظروف أحسن.

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