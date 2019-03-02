هذا ما قررته النيابة العامة في حق مشجعي الرجاء المتهمين بالعنف ضد الشرطة

هبة بريس ـ القسم الرياضي

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط تقديم جميع المناصرين الرجاويين، إلى المحاكمة، بعد توقيفهم على هامش المباراة الأخيرة بين الجيش والرجاء، بملعب الأمير مولاي عبد الله وذلك بتهمة تخريب المنشآت العمومية والعنف في حق رجال الشرطة والشغب.

وتم تحديد يوم الإثنين موعداً لأول جلسة لمحاكمة أنصار الرجاء الرياضي، الذين بلغ عددهم 26 فرداَ، من بينهم 13 قاصراً، سيمثلون أمام القضاء في حالة سراح.

في حين، سيمثل الباقون في حالة اعتقال، بالجلسة الاولى المحدد يوم الرابع من شهر مارس الجاري (بعد غد الإثنين)، بعد وضعهم رهن الحراسة النظرية لتأجيل تقديمهم إلى اليوم السبت.

وضرب الشغب بقوة في المباراة الاخيرة للكلاسيكو بعد صافرة النهاية، بعد أن دخل جانب من الجماهير في مناوشات مع رجال الأمن سجلت على إثره إصابات في صفوف الطرفين، مع تخريب الجهة الشمالية لملعب الامير مولاي عبد الله، واقتلاع الكراسي.

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