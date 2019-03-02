مصرع ثلاثيني سقط من شرفة فندق بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان شاب لقي مصرعه فجر يومه السبت ثاني مارس الجاري على إثر سقوطه من شرفة غرفته بأحد الفنادق بحي جليز بمراكش.

وحسب نفس المصادر، فإن الشاب الثلاثيني الذي ينحدر من الدارالبيضاء سقط نحو الساعة الرابعة والنصف صباحا في ظروف وصفت بالغامضة من شرفة غرفته بالطابق الأول للفندق، وارتطم رأسه بالأرض ليفارق الحياة على الفور.

وقد انتقلت عناصر الأمن والشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بأبواب مراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بالموازاة مع فتح تحقيق لمعرفة ما إذا كان السقوط عرضيا أم من تدبير فعل فاعل أم عملية انتحار وسط أنباء عن اعتقال امرأة كانت برفقته.

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