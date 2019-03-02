اعتقال شخصين بعد محاولتهم سرقة إيطالية وتعنيفها بالرباط

هبة بريس ـ الرباط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، صباح اليوم السبت، شخصان، أحدهما طالب جامعي، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب محاولة السرقة المقرونة بالعنف التي تعرضت لها طالبة إيطالية تقضي فترة تمرين بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني ، أن ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت بشكاية الضحية، وهي مواطنة إيطالية، والتي أكدت أنها تعرضت لمحاولة السرقة بالعنف من طرف ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بالقرب من مسكنها في حدود الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث وإجراءات الخبرة المنجزة عن تشخيص هويات المشتبه فيهم وتوقيف اثنان منهم.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية قبل أن يتم عرضهما على أنظار النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيهما اللذين شاركا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهما طالب جامعي وشقيقته، وذلك بعدما تم تشخيص هويتهما ونشر مذكرة بحث في مواجهتهما.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأنها كانت قد نشرت بيان حقيقة حول ملابسات هذه القضية، نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات والمزاعم التي تحدثت على أن الأمر يتعلق بجريمة اغتصاب واحتجاز، بيد أن البحث القضائي أوضح أن الأمر يتعلق بمحاولة سرقة بالعنف.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 0 2