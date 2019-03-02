سريع واد زم يعود لسكة الانتصارات على حساب الفتح الرباطي

هبة سبور – شفيق عنوري

عاد سريع واد زم لسكة الانتصارات على حساب ضيفه الفتح الرباطي، بعد أن فاز عليه بهدف دون رد، برسم الجولة ال20 من البطولة الاحترافية.

وجاء هدف المباراة الوحيد، لصالح السريع، من ضربة جزاء سجلها اللاعب ساليف كوليبالي، في الدقيقة ال20 من عمر اللقاء.

وكان واد زم الذي لم يذق طعم الانتصار قبل اللقاء، في 4 مباريات، قد انفصل عن مدربه المصري طارق مصطفى، وتعاقد مع محمد بنعبيشة.

بهذا الانتصار ارتقى واد زم إلى المركز ال12 برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة عن الفتح صاحب الرتبة ال11

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