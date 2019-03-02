سطات.. مقتل شخص وإصابة آخرين في حادثة سير مروعة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن الطريق السيار على مستوى مدينة سطات، عرفت أطوار حادثة سير وصفت بالمروعة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في اصطدام قوي جرى بين سيارتين ليلة الجمعة السبت.

الحادث المروع استنفرت له عناصر كوكبة الدراجات لسرية الدرك الملكي بسطات المرابطة بمحيط الطريق السيار التي انتقلت إلى عين المكان للتحقيق في الموضوع وتسهيل حركية المرور والعمل على اجلاء جثة القتيل نحو مستودع الأموات حيث من المرجح ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العاة المختصة، فيما تم الاشراف على نقل الجرحى الخمسة نحو قسم مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الأولية هذا المرفق الصحي الذي يفتقر للموارد البشرية من أطباء وأطر تمريضية مما يحول قسم المستعجلات به إلى ما يشبه سوقا عشوائيا يعج بالمواطنين والمرضى مما يتطلب من الوزارة الوصية على القطاع انقاذ القطاع الصحي بالإقليم من السكتة القلبية.

وحسب ذات المصادر، فإن تفاصيل حادثة السير هاته، تعود بالأساس إلى اصطدام قوي وقع بين سيارة خفيفة كانت في طريقها نحو مراكش على متنها أربعة أشخاص توفي أحدهم، وسيارة أخرى كانت تسير في الاتجاه ذاته وعلى متنها شخصان.

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