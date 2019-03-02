أكادير : “قرصان” جامعة إبن زهر لازال يعبث ب”فيسبوك” الاساتذة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالرغم من توصل المصالح الامنية في كل من أكادير وانزكان، بشكايات عدد من أطر وأساتذة جامعة إبن زهر ، في شأن قرصنة شخص ” مجهول” لحساباتهم الفايسبوكية، والعبث بها وإبتزاز بعضهم ونشر صور إباحية وتداولها بين حسابات لاصدقاءهم في تلك الصفحات، لم تستطع بعد الاجهزة المختصة بالجريمة الالكترونية وضع يدها على هذا الشخص او الجهة التي استحودت على صفحات الاساتذة والاطر دون غيرهم من الاشخاص الافتراضيين بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولازال ” القرصان” يبعث رسائل الى صفحات أساتذة أخرين من أجل سرقة حساباتهم الفيسبوكية ، غير مكثرت لجريمته تجاههم، وهو ما استنكره زملاء الاساتذة الضحايا، معتبرين ان ما قام به الشخص كيفما كان موقعه او انتماءه، يعد تصرفا غير أخلاقي وجريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

وسارع مجهول إلى إرسال رسائل لعدد من أطر وأساتذة جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، معلنا فيها عن نشر صور المعنيين في أوضاع فاضحة في موقع إباحي، مطالبا إياهم بضرورة الدخول للموقع المفترض الذي نشرت فيهم صورهم.

وهي ” الحيلة” التي دفعت بالكثير منهم إلى الدخول للرابط المفترض ورقن معطيات حسابهم الشخصي، والقن السري، ويعمد بعدها الهاكرز مباشرة الى قرصنة معطياتهم والسيطرة على حساباتهم ليبدأ مسلسل من الابتزازات وطلب أموال وتعبئات باسمهم.

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