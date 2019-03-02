ال”OCP” يخص تلاميذ المدارس بحملة تحسيسية للتوعية بمخاطر الطريق‎

نُشر بتاريخ :  2019-03-02 - 12:36
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أحمد مصباح – الجديدة

ساهم برنامج Act4 community مرة أخرى في تحسين ظروف ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، حيث تم تنظيم حملة تحسيسية حول السلامة الطرقية على مستوى مدرسة “القراقشة”، بشراكة مع قسم الصحة والسلامة وحماية البيئة بموقع OCP الجرف الأصفر.

وفي إطار هذه المبادرة، تم توزيع سترات بشرائط عاكسة للضوء عند حلول الظلام، على جميع تلاميذ المؤسسة التعليمية بهدف حمايتهم من مخاطر الطريق، خاصة بعد إعادة تأهيل الطريق الرابطة بين الموقع الصناعي ومخرج الطريق السيار.

هذا، وقد شارك مدير الموقع (أحمد مهرو) شخصيا في هذه المبادرة التي كانت بمثابة مناسبة هامة لتعزيز العلاقات وتبادل وجهات النظر مع التلاميذ والأطر التربوية.

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