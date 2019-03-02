ENCG بسطات تحتضن المؤتمر الوطني للرياضة

محمد منفلوطي_هبة بريس

رسم شباب جمعية مغرب الرياضات التابعين للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بمدينة سطات، خارطة طريق لأنشطتهم الهادفة من خلال العمل على نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي وجلب شراكات ذات النفع العام، تماشيا وأهداف الجمعية الطموح لخلق نوع من الإبداع و المشاركة الفعالة، الامر الذي توج بتنظيم ” المؤتمر الوطني للرياضة” و كذا ” جائزة مولاي الحسن للألعاب الجامعية الكبرى” الذي ستحتضنه المؤسسة يوم السبت المقبل وعلى مدى يومين سيعرف العديد من الفقرات والندوات العلمية القيمة.

وإدراكا منها للعمل الجاد توافقا مع إرادة طلاب المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بمدينة سطات وضعت المؤسسة الملكية السامية ثقتها في يد مؤهلات و مواهب أعضاء جمعية مغرب الرياضات و الطلاب عامة الفاعلين في هذا المجال الرياضي و الذين يمثلون مستقبل الرياضة في هذا الوطن لتسع سنوات متواصلة و على استعداد لتعزيز و تأكيد التزاماتها للسنة العاشرة على التوالي .

‎و بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن و اليوم الأولمبي الجامعي و المدرسي الذي جاء نتيجة للتعاون بين اللجنة الوطنية الأولمبية و وزارة التربية الوطنية ، عرفت جمعية مغرب الرياضات مشاركة أكثر من سبع مئة رياضي و رياضية يمثلون أكثر من عشرين جامعة وطنية و أجنبية في مسابقة عالمية للجامعات، و هي “جائزة مولاي الحسن للألعاب الجامعية الكبرى” و التي ستنطلق في نهاية أبريل المقبل، هو حدث مكون من شتى أنواع الرياضات على مدى ثلاثة أيام التي سيكون الهدف منها تشجيع ممارسة الرياضة الجامعية و كذا إبراز الوحدة الترابية للمملكة من خلال إشراك مختلف الجامعات المغربية العامة و الخاصة و أيضا مشاركة ممثلي الجامعات الأجنبية في هذه المنافسة التي تحتضنها جمعيتنا المرموقة في كل نسخة .

‎حرصا على التمسك بالقضايا الآنية المتعلقة بالرياضة يعالج و يناقش المؤتمر الوطني للرياضة في نسخته العاشرة بالثاني من مايو إشكالية ” الحكامة الرياضية” حيث تتزايد مكانة الأحداث الرياضية في الحياة الاقتصادية يوما بعد يوم، فهذان الحدثان اللذان تحتضنهما جمعية مغرب الرياضات يجذبان بإثرهما حضور العديد من الأطر الرياضية المغربية و نحضى أيضا برعاية و دعم شركات وطنية و أجنبية دون نسيان الدور البارز في نقل المعلومة لوسائل الإعلام و حماس الجمهور. لكن مع ذلك ، لا يزال وزن جمعيتنا مجهول من قبل بعض الجهات المعنية و الأطراف الفاعلة في هذا المجال.

‎و بشهادة جل مكونات الجمعية من أعضائها إلى ، المشاركين و الأطر الرياضية البارزة على الساحة المحلية فإن سيرورة عمل الجمعية المتمثل في تنظيم هذين الحدثين الرئيسيين قد حضى طيلة النسخ التسع الأخيرة بنجاح و إهتمام كبير.

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