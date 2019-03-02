الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية بإقليم تاونات

ع محياوي – هبة بريس

أشرف عامل اقليم تاونات ” سيدي صالح داحا ” يوم أمس الجمعة فاتح مارس ،2019 رفقة الوفد المرافق على فعاليات الأنشطة المنظمة من طرف القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية المدنية.

وخلال هذا الحفل، قدم السيد عبد العزيز يفة ، القائد الإقليمي للوقاية المدنية شروحات ومعطيات للسيد عامل الإقليم والوفد المرافق له حول مختلف تدخلات الوقاية المدنية برسم الخمس سنوات الأخيرة في مجال إخماد الحرائق وتقديم المساعدة في حوادث السير وإنقاذ الغرقى واستعراض مختلف أجهزة ووسائل التدخل المستعملة لهذه الغاية.

وذكر ذات المتحدث في مستهل كلمته بالشعار الذي تم اختياره هذه السنة لتخليد هذا الحدث السنوي والذي هو :” سلامة الأطفال مسؤوليتنا ” تجسيدا لتوصيات المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، مذكرا بالدور المتميز والفعال لهذه الهيئة التي تلعب دورا استراتيجيا وذا أهمية قصوى في إنقاذ الأرواح بالإضافة إلى الحفاظ على ممتلكاتهم وحماية البيئة بكل تفان وتضحية.

وأضاف أن التركيز على الأطفال كمحور لهذه الاحتفالات يأتي اعتبارا لكون الأطفال يجسدون مستقبل البشرية، وأكثر عرضة وتضررا من حوادث السير والكوارث الطبيعية الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث يجب إعدادهم لمواجهة المخاطر المحدقة بهم وتمكينهم من التكيف والتعامل معها وتحسيسهم من خلال التركيز على الوقاية لضمان نشأة الطفل في بيئة آمنة انسجاما مع توصيات منظمة الأمم المتحدة بشأن حماية الطفل.

كما ذكر بالإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوقاية المدنية في هذا السياق والمتمثلة في تنظيم دورات تحسيسية بالمؤسسات التعليمية لنشر ثقافة الوقاية والسلامة التي تعد مسؤولية جماعية للحد من الحوادث، كما تستقبل مقرات مختلف الوحدات التابعة للهيئة الوطنية للوقاية المدنية أفواجا من الأطفال وتلاميذ المؤسسات التعليمية لتحسيسهم بالأخطار التي قد يواجهونها وكيفية الوقاية منها.

وللإشارة، وحسب إحصائيات القيادة الإقليمية للوقاية المدنية التي قدمت بالمناسبة، فقد بلغ عدد التدخلات المختلفة التي قامت بها مصالح الوقاية المدنية على مستوى إقليم تاونات خلال الخمس سنوات الأخيرة ما مجموعه 6826 تدخلا وعملية إنقاذ سجل منها 1599 تدخلا سنة 2018 .

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