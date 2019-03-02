قتيل في حادثة سير بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

استقبل المستشفى الإقليمي بالجديدة، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم السبت، جثة رجل قضى نحبه في حادثة سير مأساوية.

وحسب مصدر مطلع، فإن النازلة وقعت فصولها الدموية، منتصف ليلة أمس الجمعة، عندما صدمت دراجة نارية من الخلف، وسط مركز جماعة مولاي عبد الله، سيارة أجرة من الحجم الكبير، كانت في طريقها إلى جماعة الوليدية بإقليم سيدي بنور.

هذا، ولقي سائق الدراجة النارية الذي على ما يبدو كان يسير بسرعة، غير منتبه للطريق.. في مسرح النازلة، جراء الاصطدام الخلفي القوي، فيما تكبد “الطاكسي” خسائر مادية محدودة.

وفور إشعارها، انتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي، التابعة لسرية الجديدة، إلى مسرح حادثة السير، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ظروفها وملابساتها.. وانتدبت سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى مستودع حفظ الأموات بمستشفى الجديدة.

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