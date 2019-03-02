القصر الكبير .. الأمن يستخدم الرصاص لتوقيف مجرم يهاجم المواطنين ب”كلب”

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة القصر الكبير، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك العرض ومحاولة تعريض عناصر الشرطة لاعتداء خطير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة التي تدخلت لتوقيفه، حيث حرض عليهم كلبا من فصيلة خطيرة، مما اضطر مفتش شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا رصاصة واحدة أصابت الكلب، ومكنت من تحييد الخطر الصادر عنه.

وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط المنجزة، حسب المصدر ذاته، عن توقيف المشتبه فيه، الذي تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تمت إحالة الكلب المصاب على المصالح الطبية البيطرية المختصة.

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