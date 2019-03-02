الرجاء تسعى للثأر من نهضة بركان في مباراة حارقة

ادريس دحني – هبة سبور

سيحاول فريق الرجاء البيضاوي الانتقام ورد الدين عندما يحل ضيفا على مدينة بركان لملاقاة النهضة المحلي غدا الأخد على أرضية الملعب البلدي، بداية من الثامنة ليلا، ضمن الجولة الرابعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية “كاف”.

ويحتل فريق الرجاء المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين من تعادلين، بفارق الأهداف عن أوطوهو ديو الكونغولي، فيما يتصدر نهضة بركان قمة المجموعة الأولى بسبع نقاط، متبوعا بحسنية أكادير برصيد 4 نقاط.

و سيستعيد الرجاء مهاجمه محمود بنحليب، والمدافع عبد الرحيم الشاكير، بعدما غابا عن المباراة الذهاب أمام نهضة بركان، الأحد الماضي بملعب مولاي عبد الله بالرباط، في المواجهة التي حسمها البركانيون بأربعة أهداف مقابل هدفين , في الوقت الذي سيغيب فيه الحافيضي لجمعيه إنذارين .

و لا يملك المدرب كارتيرون أي خيارا آخر غير الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ النسور الخضر في التأهل و مواصلة الدفاع عن لقبهم القاري.

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