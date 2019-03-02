يهم الطلبة .. هذا موعد صرف المنح الدراسية

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها ستعمل في القادم من الأيام على تفعيل أحكام المرسوم رقم 2.18.512 الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس، والقاضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنها ستعمل على تفعيل هذا المرسوم عبر إصدار القرارات التطبيقية الخاصة به، والتنسيق مع مختلف المتدخلين بهدف فتح منصة الترشيح للحصول على منح التعليم العالي في وجه تلامذة السنة الثانية باكالوريا خلال شهر أبريل من هذه السنة، وذلك لتخويل الوقت الكافي للجن الإقليمية من أجل دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد المترشحين المستحقين للاستفادة من منحة التعليم العالي.

وتهدف مقتضيات هذا المرسوم الجديد إلى تجويد النص السابق من أجل تجاوز الصعوبات التي تعتري تدبير منح التعليم العالي، وضمان المزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واستهداف أدق للطلبة المستحقين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.

كما ينص هذا المرسوم على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الأساسية لتدبير وصرف المنح بطريقة متجانسة بين السلالم الثلاثة والدراسة بالخارج، خاصة فيما يتعلق بكيفيات وشروط تخويل المنح، وكذا تشكيل اللجان المكلفة بتدبيرها وتحديد طرق اشتغالها.

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