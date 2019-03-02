بعد الحوت الأزرق.. ”تحدي مومو“ يهدد سلامة الأطفال

هبة بريس - وكالات

حذرت دار الإفتاء المصرية، من لعبة تسمى “ MOMO“، قالت إنها تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار.

ووجهت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لها على ”فيس بوك“ بضرورة حذف اللعبة، مطالبة من استُدرِج للمشاركة فيها، بأن يُسارِعَ بالخروج منها.

وأوضحت دار الإفتاء: ”تهيب دار الإفتاء المصرية بالجهات المعنية تجريم هذه اللعبة، ومَنْعَها بكل الوسائل الممكنة“.

وأضافت: ”كما أنه على الآباء متابعة أولادهم والحرص على معرفة الألعاب التي يلعبونها حتى نقيهم شر هذه الألعاب“.

وتابعت: ”حيث إنه يُقال إن الرسائل المصاحبة للصورة تُشجع الأطفال إما على القيام بأعمال مؤذية لأحبائهم، أو وضع أنفسهم بمواقف خطرة، أو حتى الانتحار، وحتى الآن، أصدرت العديد من المدارس في المملكة المتحدة تحذيرات، كانت قد وُجهت لأولياء الأمور، حول تحدي مومو، فضلًا عن المنشورات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالتحدي“.

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