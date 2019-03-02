طقس السبت .. جو مستقر بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، السبت، أن تكون الأجواء باردة نوعا ما خلال الليل والصباح، وفوق المرتفعات و في الهضاب، مع تشكل كتل ضبابية محلية وسحب منخفضة، خلال الليل والصباح بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى. ويتوقع أن يكون الطقس مستقرا على العموم خلال النهار مع سماء قليلة السحب إلى صافية.

وستهب الرياح شمالية ضعيفة إلى معتدلة بالأقاليم الجنوبية، وشمالية بالقرب من السواحل، وغربية بمنطقة طنجة، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 03 و08 درجات بالسايس والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 07 و12 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 12 و16 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و23 بالقرب من السواحل، وما بين 20 و26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 24 و31 درجة بباقي جهات الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي سواحل الأطلسي.

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