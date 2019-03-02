للمرة الأولى .. التلفزيون الجزائري ينقل مظاهرات ضد “العهدة الخامسة”

هبة بريس - وكالات

افتتح التلفزيون الوطني الجزائري، للمرة الأولى منذ بدء حركة الاحتجاج في الجزائر، الجمعة نشرته الإخبارية بمشاهد لتظاهرات في العاصمة الجزائرية، لكن من دون الإشارة إلى أن المحتجين يطالبون برفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

و أوضح التلفزيون أن المتظاهرين الذين نزلوا بكثافة إلى الشارع في العاصمة وباقي مدن البلاد، طالبوا بـ”تغيير سلمي”.

وبشأن المواجهات التي وقعت بين مجموعات من الشبان والشرطة في نهاية تظاهرة العاصمة، تحدث التلفزيون عن تجاوزات اضطرت قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وكان صحافيو وسائل الإعلام العامة (الإذاعة والتلفزيون) ندّدوا أخيرًا علنًا بالتضييق “المفروض من رؤسائهم” على تغطية الأحداث المتعلقة بحكرة الاحتجاج غير المسبوقة في الجزائر على ترشح بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 لولاية خامسة.

يشار إلى أن وسائل الإعلام العامة كانت عتّمت تمامًا في 22 فبراير على أولى التظاهرات الكبيرة في البلاد، وخصوصًا في العاصمة، التي يحظر القانون نظريًا فيها التظاهر منذ 2001.

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