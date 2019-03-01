نداء من أجل مساعدة مريض بحاجة ماسة إلى عملية جراحية

هبة بريس ـ الرباط

أذاع شاب مغربي مقطع ” فيديو ” يستعطف فيه المغاربة لتقديم يد المساعدة بغية اجراء عملية جراحية بتركيا تخص والده .

وطالب الشاب المغربي من المحسنين مساعدة والده بضخ “احسانهم” في حساب الجمعية مباشرة مؤكدا بذلك صدق الكلام ونبل الهدف.

فعلى كل من استطاع مساعدة هذا الرجل ماديا أن يبادر إلى ذلك مستحضرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة ” والله تعالى إنما ابتلى الخلق بعضه ببعض لمعرفة أيهم أرحم وأحسن عملا ” .

اليكم الفيديو :

#Partagez #بارطاجي_أخوتي_الله_يرحم_الواليدين هدا هو الموقع ديال المساعدات اللي يقدر يتبرع ولو ب 1 اورو اللي مقدرش ميكلفش راسوا يعاوني بالدعاء الله يرحم الواليدين Lahvyarham alwalidiin li 9dar ysa3ad walaw bel9lil wala laktir hamdolah wakha ri 1 € euro https://www.cotizup.com/jamais-sans-toipapahttps://www.cotizup.com/jamais-sans-toipapahttps://www.cotizup.com/jamais-sans-toipapahttps://www.cotizup.com/jamais-sans-toipapahttps://www.cotizup.com/jamais-sans-toipapa Publiée par Tiko Tarik sur Vendredi 1 mars 2019

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