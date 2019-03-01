توقيف شخصين لهما ارتباط بالاتجار الدولي في المخدرات

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 33 و48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية أسفرت عن ضبط سيارة من الحجم الكبير على مستوى الغابة القريبة من منطقة الحوافات، على بعد أربعين كيلومترا تقريبا في اتجاه العرائش، والتي كانت محملة بما مجموعه 72 رزمة من المخدرات يبلغ وزنها 2 طن و328 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الاتجار في المخدرات.

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