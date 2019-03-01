أكادير: مشردة تضع مولودا داخل حديقة وتعود به إلى نفس المكان بعد يومين

أحمد وزروتي: هبة بريس

أفادت مصادر عليمة لهبة بريس، أن مشردة وأم لطفلتين تبلغان من العمر سنتين وثلاث سنوات، وضعت مولودا ذكرا أول أمس الأربعاء بإحدى حدائق مدينة أكادير، وبالضبط تلك المتواجدة خلف المعهد الموسيقي بالحي الحسني.

وأضافت مصادرنا أن الأم وضعت مولودها بالحديقة المذكورة آنفا، دون أي مساعدة، غير أن صراخها عجل ببعض المارة إلى الاتصال بالأمن لإخبارهم بالواقعة.

وفور وصولهم رفقة عناصر الوقاية المدنية تم حمل الأم والمولود إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاجات اللازمة.

إلا أن ما استغرب له مواطنون، يتجلى في كون الأم المشردة، شوهدت مساء اليوم الجمعة بنفس الحديقة ونفس المكان برفقة بنتيها وهي تحمل مولودها الذي لم يكمل أسبوعه الأول، حيث سيبقى معرضا للأمراض بسبب برودة الجو التي تعرفها مدينة أكادير ليلا.

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