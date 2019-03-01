عاجل: استقالة نائبان لرئيس بلدية أكادير ينتميان للبيجيدي.

أحمد وزروتي: هبة بريس

قدم نائبا رئيس المجلس الجماعي لأكادير عمر الشفدي وخولة جنان المكلفان على التوالي بالتعمير ثم التواصل، استقالتهما من عضوية المجلس الجماعي، في تطور كان متوقعا بعد الخصومات والنزاعات التي عرفتها تركيبة حزب العدالة والتنمية المسيرة للمجلس الجماعي لأكادير مؤخرا.

وحسب معطيات أكيدة ووثائق تتوفر عليها هبة بريس، فقد أقدم العضوان النائبان على هذه الخطوة اعتبارا لعدم اقتناعهم بمخرجات جلسة الصلح التي ترأسها عضو الأمانة العامة لحزب البيجيدي عزيز رباح.

وسبق لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، في إحدى الخرجات الإعلامية أن وصف نائبه في التعمير بالحالة النفسية، مما حدا بالأخير إلى نشر بيان حقيقة يوضح فيه خروقات ارتكبها رئيس المجلس.

من جهة أخرى عبرت أيضا نائبة الرئيس عن امتعاضها من الوصف الذي تم به وصف نائب الرئيس المكلف بالتعمير من طرف رئيس المجلس رغم أنهم جميعا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.

وينتظر أن يتم تعويض النائبين المستشارين آخرين من نفس الحزب، حسب ما يفرضه القانون لتبقى الأغلبية البيجيدية بنفس عددها.

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