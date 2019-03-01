مؤشر “سيادة القانون”.. هذا ترتيب المغرب والدول العربية

هبة بريس ـ الرباط

سجل المغرب تراجعاً في مؤشر “سيادة القانون” الصادر عن “مشروع العدالة العالمي”، الخميس، إذ انتقل من المركز 67 عالمياً إلى المرتبة 74 في تقرير سنة 2019 من أصل 126 دولة شملها التصنيف.

وجاء المغرب في المركز 68 عالميا ضمن مؤشر القيود على سلطة الحكومة، والمركز 71 فيما يخص غياب الفساد، والمرتبة 87 ضمن مؤشر انفتاح الحكومة، والمركز 100 في احترام الحقوق الأساسية، والمركز 74 في مؤشر استتباب الأمن، والمركز 51 في إصلاح القوانين، في حين جاء في المركز 63 في مؤشر العدالة المدنية، والمركز 79 في مؤشر العدالة الجنائية.

وكشف ذات المؤشر لهذه السنة، تراجع ترتيب كل من تونس والمغرب ، وكانت تونس قد احتلت المركز 54 عالميا ضمن تقرير السنة الماضية، فيما جاءت في المركز 61 هذه السنة.

ويقوم التقرير على 8 مؤشرات هي: القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، انفتاح الحكومة، مدى تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، الأمن، إصلاح القوانين، والعدالة المدنية والجنائية.

وحلت تونس في المركز 42 عالميا ضمن مؤشر القيود على سلطة الحكومة، والـ59 في مؤشر غياب الفساد، والـ61 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والـ64 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمرتبة الـ97 بالنسبة لاستتباب الأمن.

أما فيما يخص مؤشر إصلاح القوانين، فقد حلت في المركز 53، والمركز 75 بالنسبة للعدالة المدنية، ثم 73 بالنسبة للعدالة الجنائية.

وحلت الجزائر ثانية على الصعيد المغاربي، بعد احتلالها للمركز 72 عالميا.

وجاءت في المركز 81 عالميا ضمن مؤشر القيود على سلطة الحكومة، والـ69 في مؤشر غياب الفساد، والـ98 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والـ91 فيما يخص الحقوق الأساسية، والمرتبة 64 بالنسبة لاستتباب الأمن، والمركز 57 ضمن مؤشر إصلاح القوانين، والمركز 56 بالنسبة للعدالة المدنية، ثم 71 عالميا بالنسبة للعدالة الجنائية.

في المقابل، فقد صنف التقرير موريتانيا ضمن الدول التي تذيلت مؤشر سيادة القانون، بعد احتلالها للمركز 122 عالميا.

وحلت موريتانيا في المركز 121 عالميا في مؤشر القيود على السلطات الحكومية، والمرتبة 116 في غياب الفساد، و125 بالنسبة لانفتاح الحكومة، والمركز 112 في مؤشر الحريات الأساسية، و89 في مؤشر استتاب الأمن، ثم المركز 125 في إصلاح القوانين، في حين حلت في المرتبة 124 و114 على التوالي، ضمن مؤشري العدالة المدنية والعدالة الجنائية.

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