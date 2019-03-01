فلاحو الشاوية يحصون الخسائر و يترقبون الغيث لإنقاذ المحصول

هبة بريس - الدار البيضاء

ترقب و توجس كبيران يطغيان هاته الأيام على الفلاحين بجهة الدار البيضاء سطات كما هو الحال بغالبية مناطق المملكة بعدما انحسر المطر و جفت الأراضي و بات محصول السنة على أبواب الضياع.

انحباس المطر تسبب للفلاحين بخسائر فادحة خاصة أولئك الذين يعتمدون في زراعاتهم على مياه المطر عوض السقي، حيث أن التغيرات المناخية و شح المياه و الصقيع كلها عوامل ساهمت في إفساد و إتلاف جزء مهم من الأراضي المزروعة.

و رغم كل ذلك، يتشبت الفلاحون ببصيص الأمل و بالجود الرباني الذي قد ينقذ ما تبقى من محصول، خاصة في ظل بعض المؤشرات التي أفادت بها مديرية الأرصاد الجوية و التي تتوقع احتمال تهاطل كميات من المطر في الأسبوع المقبل.

و يعتمد الفلاحون بمناطق الشاوية بنسبة كبيرة على زراعة القمح و الشعير و الذرة، فضلا على بعض الزراعات المعيشية و التسويقية التي تعينهم على تدبر تكاليف الحياة.

و تسببت قلة الأمطار في بعض التداعيات بقطاعات عدة، وعلى رأسها أعلاف الماشية، التي بدأت تشهد ارتفاعا ملحوظا، خصوصا في ظل غياب أي إجراءات حكومية لمواجهة تبعات التأخر الحاصل في سقوط الأمطار في أغلب جهات المملكة، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي للموسم الحالي.

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