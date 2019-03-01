الاتحاد الاشتراكي ينتقد تدبير ال ” بيجيدي” لبلدية إنزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالتزامن مع التراشق بين أغلبية إخوان ال ” بيجيدي” المسيرة لشؤون الجماعة الترابية لانزكان، والذي انتهى بتوبيخ بعضهم واعفاء اخرين من مهامهم، خرج الفرع المحلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع انزكان ببلاغ موجه للرأي العام تتوفر ” هبة بريس على نسخ منه، عبر فيه الاتحاديون عن تدهور أوضاع ساكنة المدينة من أنعكاسات التدبير الغير السوي لاغلبية البيجيدي لشؤون الجماعة الترابية.

ففي الميدان الصحي كشف بلاغ الاتحاديين عن إستمرار معاناة المواطنون من صعوبات الولوج إلى العلاج بالمستشفى الإقليمي، جراء النقص الحاد في الأطقم الطبية والتمريضية، بعد إحالة العديد منهم على التقاعد، وتفضيل آخرين المغادرة بتقديم استقالتهم من الوظيفة العمومية، وعدم قيام الجهات المسؤولة بتوظيفات أخرى، إضافة إلى قدم واهتراء التجهيزات الطبية، مشيرا أن المركزين الصحيين بكل من حي الجرف وتراست ليس بأحسن حال، ويشهدان اكتظاظا كبيرا تعجز معه ما تبقى من الأطر الطبية المتبقية من تقديم خدما ت في المستوى المطلوب.

أما بخصوص السياسة التعميرية التي ينهجها المدبرون للشأن المحلي بالمدينة، فقد اعتبرها الاتحاديون أنها تتسم بالارتجالية والتلاعب بمضامين تصميم التهيئة، مما فتح الباب أمام البناء العشوائي المرخص والمقنن، ففي ظرف ثلاث سنوات من عمر هذا المجلس بحسب البلاغ نفسه ، فقد تم القضاء على جل العقار المخصص للمجالات الخضراء والمرافق العمومية، وهو ما يعد جريمة في حق ساكنة المدينة، خاصة الأجيال القادمة من أبناء المدينة، وقد كان الترخيص بإنشاء تجزئة سكنية مكان مصلى تراست اكبر مثال على ذلك.

ولم يفت بلاغ المكتب المحلي للاتحاد الاشتراكي ، الاشارة الى طريقة تدبير إخوان العثماني لمالية الجماعة، مشيرين الى غياب الحكامة وسيادة سوء التدبير سواء في ما شاب تمرير الصفقات العمومية مما وصفوها بخروقات وحتى شبهات حسب تعبيرهم حول انجازها وتنفيذها من اختلالات جعل جل المشاريع موضوع تساءل كما هو الحال بتجزئة بحي مولاي رشيد التي طالب هؤلاء بفتح تحقيق بشأنها.

اما صفقة واجبات الدخول لسوق الجملة للخضر والفواكه، فقد اعتبرها بلاغ حزب الوردة بصفقة خارج أي إطار قانوني حيث انصبت بنود الصفقة على السوق الجديد حتى قبل تسلمه وافتتاحه فيما العمل التجاري ما زال جاريا بالسوق القديم.

الى جانب الاشارة ان مراجعة القرار الجبائي كان خارج أي مقاربة تشاركية وتم الرفع من الواجبات بشكل لا يتناسب والوضعية الاقتصادية بالمدينة

كما عم سوء التدبير قطاع النظافة الذي يؤدي ما يناهز 2 مليار سنتيم لفائدة الشركة نائلة التدبير المفوض، دون أن يكون لذلك أي اثر على النظافة والوضع البيئي بالمدينة، مع تلكؤ الجماعة في مراقبة التزام هذه الشركة بتطبيق بنود دفتر التحملات.

واعتبر البلاغ أن تدبير مؤسسة الجماعة الترابية تعامل مع الشأن الثقافي بالمنطق السياسي الضيق حيث كان دعم الجمعيات مجالا لتصفية الحسابات بالإغداق على الموالين وإبعاد الخصوم المغضوب عليهم مما اثر على المردودية والعطاء.

نفس الشيء بالنسبة للمجال الرياضي حيث ساد نفس التعامل والتمييز بين الفرق و الجمعيات و الأندية الرياضية.

كما نبه بلاغ الاتحاديون مجلس ال ” بيجيدي” من استمرار معانات المواطنين بكل من أحياء الجرف وتراست من غلاء تكاليف إدخال العداد الكهربائي، ما اعتبروه برهان أخر على عدم وفاء القائمين على الشأن المحلي بوعودهم الانتخابية و تنصلهم من مسؤولياتهم.

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