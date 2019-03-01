الجزائر.. تعزيزات أمنية وتشويش للإنترنت في مواجهة التظاهرات

هبة بريس - وكالات

انطلقت، الجمعة، مظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية بمشاركة آلاف المتظاهرين، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وأفادت وكالة “سكاي نيوز عربية”، إن مئات المتظاهرين يتوافدون على ساحة “أول مايو” بوسط العاصمة الجزائر، مضيفة: “خطة تظاهرة اليوم تشبه خطة الأسبوع الماضي، أي انطلاق التظاهرات من ساحة أول مايو ثم المرور إلى مبنى البرلمان وبعده مقر الرئاسة”.

وأضات مراسلتنا أن قوات الأمن الجزائرية عززت تواجدها في محيط قصر الرئاسة، تحسبا لوصول التظاهرات إلى هناك، لافتة إلى أن التعزيزات الأمنية طالت أيضا المنافذ المؤدية ساحة أول مايو.

وتابعت: “تم توقيف حركة المرور التي تؤدي إلى وسط العاصمة لمنع التظاهرين من الالتحاق بالساحة.. كما هناك تشويش كبير على خدمة الإنترنت في محاولة لمنع خدمة بث التظاهرات”.

كما أوقفت السلطات الجزائرية حركة القطارات المتجهة إلى العاصمة.

وبالتزامن مع احتجاجات وسط العاصمة، انطلقت أيضا مظاهرات في عدد من المدن الجزائرية بمشاركة آلاف المحتجين.

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