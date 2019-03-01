تارودانت : ذوي الحقوق بمشروع للاراضي الجماعية يراسلون ” لفتيت”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اختلالات لحقت عملية إعداد لائحة ذوي الحقوق بمشروع بوربيعة جماعة سيدي أحمد اوعمر ضواحي أولاد تايمة بإقليم تارودانت، دفعت بفيدرالية الجمعيات والفلاحين بأولاد تايمة بتقديم طعن في العملية، وجه الى كل من وزير الداخلية ” عبد الوافي لفتيت ” وعزيز أخنوش وزير الفلاحة وعامل إقليم تارودانت.

أكد موجهوا الطعن أن عددا من السكان والفلاحين المنتمين إلى دواوير( أولاد هماد وبوعصيدة واكريدس وأيت علي) يتصرفون ويحوزون الأملاك الجماعية الكائنة بمشروع بوربيعة بتراب الجماعة المدكورة، وذلك منذ زمن قديم، ترتب عن ذلك حقوق من أغراس وفلاحة عصرية ومباني سكنية وغيرها، وقد تم تجهيز هذا المشروع من طرف مصالح وزارة الفلاحة بقنوات الري قبل أن يتم تدشينه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1963 وتقسيمه على ذوي الحقوق الذين يستغلون العقار المذكور، غير أنهم فوجؤوا مؤخرا بإقدام السلطة المحلية على إعداد لائحة لذوي الحقوق والتي تضم عددا من الأسماء التي لا علاقة لها بالاملاك الجماعية الكائنة بمشروع بوربيعة من بينهم أشخاص ينتمون إلى جماعة الكردان وجماعة الخنافيف، وذلك بدون مراعاة مصالح ذوي الحقوق ودون استشارة الساكنة، مؤكدة أن عمل السلطة المحلية من شأنه أن يخلق مشاكل قانونية.

هذا وتطالب فيدرالية الجمعيات والفلاحين بأولاد تايمة من الجهات المعنية التدخل قصد إعادة النظر في اللائحة المنجزة من طرف السلطة المحلية، وإجراء معاينة بعين المكان واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمستعجلة بخصوص هذا الموضوع وذلك في ظل الاحتقان الذي تعيش على إيقاعه الساكنة والفلاحين بالمنطقة جراء هذا الوضع.

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