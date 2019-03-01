الملك يبرق رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك: “تهانينا الحارة لكم”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ميلوراد دوديك، رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد ميلوراد دوديك عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البوسني الصديق بتحقيق ما يبتغيه من اطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك عن حرصه “على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر التي تجمع بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى أواصر الصداقة المتينة التي تربط شعبينا، لما فيه صالحهما”.

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