هذه الأسماء الحقيقية للنجوم المغاربة

ربيع بلهواري _ هبة بريس

معظم الفنانين يدخلون عالم الفن والسينما والموسيقى، بأسماء مستعارة.

ولبعض هؤلاء النجوم، أسباب شخصية متعلقة باحترام رفض العائلة لدخول مجال الفن، وإبعادهم عن الأضواء، وبعضهم لم يكن راضيا عن وقع اسمه المركب على الآذان ومنهم من يختار له المخرج اسما فنيا.

إنها كوكبة من الفنانين المغاربة الذين اشتهروا بأسماء مستعارة، اختاروها لكي تساعدهم في ترك بصمة فنية، و تحقيق الشهرة، و التسويق الاعلامي بسلاسة

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في هذا المقال سنعرض لكم الاسماء الحقيقية لبعض الفنانين المغاربة.

عبد الهادي بلخياط المطرب المغربي المعتزل و اسمه الحقيقي عبد الهادي الزوكاري.

العوني بوكرن الإسم الأصلي للمطرب و الملحن الشهير عبد الوهاب الدكالي.

الفنان الشعبي عبد الله الدوادي اختار لقب الداودي على حساب عبد الله مخلوف.

عبد العزيز الستاتي نجم الموسيقى الشعبية غير اسمه السابق عبد العزيز العرباوي.

مصطفى بوركون اسمه مصطفى السمرقندي.

نجمة المسرح المغربي ثريا جبران اسمها الحقيقي السعدية قريطيف.

البشير عبده والد النجم سعد لمجرد اسمه بشير لمجرد.

محمد الجم الكوميدي البارز كان يسمى في الحقيقة محمد عنترة.

أمينة رشيد كوميدية من الرعيل الأول اسمها جميلة بن عمار.

الموسيقار و الملحن الكبير الحاج يونس يسمى مولاي محمد. الادريسي الرياحي.

زينة الداودية نجمة الشعبي اسمها الحقيقي هند الحنوني.

عبد الرحيم الصويري العلامة البارزة في الملحون اخفى اسمه الحقيقي عبد الرحيم أيت الشلح.

الكوميدي الكبير عبد الرؤوف اسمه الأصلي عبد الرحيم التونسي.

المرحوم بن براهيم اسمه الحقيقي محمد حبرمان.

رويشة نجم الأغنية المازيغية اسمه الاصلي محمد هواري.

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