إطلاق أكبر تجمع صحي لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية بسطات‎

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سابقة من نوعها، وفي ظل ما يعانيه قطاع الصحة بإقليم سطات من مشاكل واكراهات ومشاكل جمة متمثلة في نقص الموارد البشرية وضعف الخدمات وطول المواعيد وحالات الاكتظاظ، وفي إطار تقريب الخدمات الطبية للمواطنين بعد أن كانوا يشدون الرحال صوب مستشفيات ومصحات الدار البيضاء من اجل اجراء الفحوصات والعمليات الجراحية الدقيقة، مما زاد من معاناة هذه الفئة ماديا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، في إطار هذا قرر الدكتور المعطي رشيق مدير مصحة الزيتون اتخاذ زمام المغامرة والعمل على اخراج قطب صحي جديد خاص بمواصفات عالمية يتماشى ومتطلبات الساكنة آخذا بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة وطابعها القروي والفلاحي وامكانياتها المحدودة.

الخطوة الصحية التي تأتي بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات الماراطونية قادت القائمين على هذا المركب الصحي إلى البحث عن شركاء وفاعلين في المجال تماشيا وتعليمات ملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي ل 12 أكتوبر خلال افتتاح السنة البرلمانية الذي شدد من خلاله على ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي الخاص في قطاع الصحة بالمغرب، وهو ما ترجمه الدكتور رشيق المعطي على أرض الواقع من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين مصحته ومجموعة “إلسان” الفرنسية الرائدة في قطاع الاستشفاء الخصوصي، يتم بموجبها إحداث مركز للانكولوجيا (علاج السرطان)، والاستمرار في توفير خدمات طبية عن قرب وبجودة عالية لعموم الساكنة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار الدينامية التي تعرفها مصحة الزيتون مند تأسيسها سنة 2015، بحيث استطاعت أن تجمع حولها مجموعة من الأطباء الاختصاصيين، لتتحول في وقت وجيز إلى مؤسسة صحية خاصة نموذجية بمدينة سطات ونواحيها.

الدكتور المعطي رشيق مهندس هذا النموذج الصحي الرائع ومدير مصحة الزيتون بسطات، أكد في تصريح لهبة بريس على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقريب الخدمات الطبية من الساكنة والفعالية الطبية، إد عملت مصحة الزيتون الخاصة على الاشتغال قبل توقيعها على مشروع لتوسعة المصحة قبل أن يستقر الرأي على تطوير شراكة منتجة مع فاعل دولي وازن، بحيث أن المجموعة الفرنسية تجر وراءها خبرة كبيرة في الاستشفاء الخصوصي داخل فرنسا وتشغل أزيد من 6500 طبيب خاص وتدير أكثر من 120 مصحة ومستشفى في ربوع التراب الفرنسي، كما تعتبر من الرائدين في مجال التأطير الطبي والتكوين المستمر للمهنيين أطباء وممرضين وإداريين، وتوفير خدمات جيدة طبقا لمواصفات الجودة الجاري بها العمل في المستشفيات الاوربية.

هذا ويتطلب ميلاد هذا القطب الصحي المتميز من كافة الفعاليات السياسية والجمعوية والاعلامية والحقوقية وكذا المصالح المختصة و الجهات الوصية على القطاع اقليميا وجهويا ووطنيا، دعم هذا المشروع التنموي الفريد من نوعه خدمة لصحة المواطنين والتخفيف من معاناتهم بعد أن كانوا يشدون الرحال صوب المصحات الخاصة بالبيضاء من اجل اجراؤ فحوصات بالصدى واجهزة السكانير واجراء عمليات دقيقة على مستوى القلب والرأس، إذ أصبح بمقدورهم الاستفادة من الخدمات ذاتها بأقل تكلفة وبجودة عالية بالقرب من محلات سكاناهم…مشروع صحي يستوجب تظافر الجهود من جميع المتدخلين لتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار والابتعاد عن سياسة “العرقلة” أو ما يطلق عليها بمصطلح” دير العصا في الرويضة”.

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