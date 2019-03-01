الـرباط .. الملك يستقبل عددا من السفراء الأجانب

هبة بريس

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من :

– السيد نيكولاج هاريس، سفير مملكة الدنمارك

– السيد كلاوس كوغيلير سفير جمهورية النمسا

– السيد نيكلاس كيبون، سفير مملكة السويد

– السيد خالد فتح الرحمان عمر محمد، سفير جمهورية السودان

– السيدة مارا دوروفور، سفيرة جمهورية بنما

– السيدة سافي لوي سيزاي، سفيرة جمهورية غامبيا

– السيد أحمد أيدين دوغان سفير جمهورية تركيا

– السيد أوكتاي سوديف أوغلو غوربانوف، سفير جمهورية أذربيجان

– السيد عبد الله بن سعد بن محمد الغريري، سفير المملكة العربية السعودية.

إثر ذلك، استقبل جلالة الملك، نصره الله، أيضا السيدتين بوريانا إيفانوفا سيميونوفا وماريا فيرناندا كاناس، على التوالي، سفيرتي جمهورية بلغاريا وجمهورية الأرجنتين، اللتين جاءتا لتوديع جلالته في أعقاب انتهاء مهامهما بالمغرب.

وبهذه المناسبة، وشح جلالة الملك السيدة بوريانا إيفانوفا سيميونوفا بالحمالة الكبرى للوسام العلوي، كما وشح جلالته السيدة ماريا فيرناندا كاناس بالوسام العلوي من درجة قائد.

حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0