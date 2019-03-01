الشناوي :” محاكمة حيسان جاءت بسبب مواقفه الجريئة“‎

هبة بريس – الرباط

نشر البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى الشناوي، تدوينة فايسبوكية، كشف من خلالها على أن محاكمة المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، هي محاكمة تأتي بسبب مواقفه الجريئة وهي مواقف الكونفدرالية نفسها،

واعتبر الشناوي، على أنه حيث سبق للمستشار البرلماني، عبد الحق حيسان، والمتابع رفقة أربعة صحفيين بتهمة نشر تقرير خاصة عن لجنة التقصي حول التقاعد، بأنه سبق وأن انتفض هو وباقي مستشاري الكونفدرالية ضد الصهيوني مجرم الحرب داخل القبة وطردوه من القبة.

وأضافت التدوينة المنشورة، على أن عبد الحق حيسان، رفض في ملف التعاقد هو وباقي مستشاري ”الك د ش“، ”مناقشة مشروع قانون التقاعد المشؤوم ، واحتجوا داخل القبة، واعتصموا داخل القبة وهذه سابقة ، ورفضوا التصويت المهزلة على المشروع، ونجحوا في فرض لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد والتي خرجت بتوصيات مهمة وطالبت بالتراجع عن سيناريو الإصلاح المشؤوم“ .

واسترسل الشناوي، بأن محاكمة المناضل حيسان مستشار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية تدخل نفقا مظلما وأنهم يتابعون حيسان بسبب مواقفه الجريئة وهي مواقف الكونفدرالية : :”فقال أصحاب الحال لن نفوت لهذا الذي ” سخن عليه راسو” ما فعل . فبحثوا له شمالا ويمينا عن تهمة ما ووجودها ، وقالوا بأنه قد قام بتسريب أسرار لجنة تقصي الحقائق التي كان عضوا بها، أسرار وما أدراك ما الأسرار وليس هناك أسرار لأن الجميع على علم بتفاصيل ملف التقاعد وبالصندوق…“.

وكشفت التدوينة أنه وبعد جلسات متعددة بالمحكمة يطالبون الآن بتشديد العقوبة عليه والتي قد تصل إلى 5 سنوات سجن !!! وكأنه قتل كينيدي. الأستاذ المحامي المناضل بنعمر وعدة أساتذة أجلاء يؤازرون المناضل حيسان. والأسئلة العريضة التي تطرح نفسها : ماهو الضرر الذي تسبب فيه الأخ حيسان ؟ ومن هو المتضرر ؟ وماهي آثار هذا الضرر إذا كان بالفعل ؟ وهل يستوجب هذا متابعة ثم المطالبة بتشدبد العقوبة ؟ ولماذا الآن ؟ وإلى متى ستستمر الدولة في خنق الحريات ومحاصرة حق الاحتجاج ؟ “.

وختم الشناوي، بالقول :”اليوم حيسان وغدا أنا وبعد غد أنتَ ثم أنتِ ثم أنتم الممانعون والمقاومون للظلم وللحيف وللحكرة وللتسلط وللاستبداد وللفساد والمطالبون بالعيش الكريم للجميع والمساواة ودولة الحق والقانون والعدل والإنصاف والحريات والعدالة الاجتماعية“.

كما دعا الشناوي، ”للحضور بقوة وكثافة يوم الأربعاء 6 مارس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم محاكمة المناضل حيسان“ .

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