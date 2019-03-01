فؤاد الصحابي يواصل حصد النتائج الايجابية رفقة فريقه بالدوري الليبي

هبة سبور

نجح النادي الأخضر الليبي من تصدر المجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز بعدما حقق 5 انتصارات وتعادلين ،حيت كان أخر فوز للنادي ضد شباب الجبل برسم الجولة السابعة،حيت يحتل الصدارة ب 17 نقطة.

النادي الليبي الذي يدربه الإطار الوطني المغربي فؤاد الصحابي يسير بخطى ثابتة من اجل المنافسة على اللقب هذا الموسم أو إحتلال مراكز مؤهلة للمسابقات الإفريقية

يذكر أن المدرب المغربي فؤاد الصحابي قرر خوض تجربة في الدوري الليبي بالرغم من توصله بعروض إحترافية من أندية مغربية وقطرية.

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