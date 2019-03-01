خطير .. “عصابة إجرامية” تعترض سبيل حافلة لنقل المسافرين

هبة بريس

تعرضت حافلة لنقل المسافرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لمحاولة سطو من طرف “عصابة إجرامية”، وذلك على الطريق السيار رقم 2، الرابط بين مدينتي الرباط ووجدة.

وتفاجأ ركاب الحافة في تمام الساعة 02:15، وأثناء تواجدهم بالطريق السيار، على بعد حوالي 20 كيلومتر من مدينة تازة، بسيارة رمادية اللون، من نوع “مرسديس تيربو”، تحاول إيقافهم عبر ضربهم بالحجارة ووضع صخور أمامهم، إضافة إلى توجيه ضوء “مصباح يدوي قوي”، نحو السائق لعرقلته.

وفي تصريح لأحد الركاب خص به جريدة “هبة بريس”، قال: “بعد الخروج من واد أمليل ودخول الطريق السيار بقليل، اعترضتنا سيارة رمادية، يركبها 4 أو 5 أشخاص، قاموا بضربنا بالحجارة ووضعها في الطريق لإيقافنا، الأمر الذي خلف حالة من الذعر في صفوف الركاب”.

وأضاف ذات المتحدث، “اتصلنا بالدرك الملكي وأخبرناهم بموقعنا، فطمأنونا بأنهم أغلقوا كل المنافذ في الطريق السيار، غير أنه لا شيء مما قالوه وقع، وحتى النقط التي يتواجدون بها بشكل يومي كانت فارغة”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن “سائق الحافلة اتفق مع زميل له يقود حافلة أخرى كانت خلفنا، على محاولة إيقاف المجرمين، عبر اعتراض طريقهم، الأمر الذي أدى إلى فرارهم، وانتهاء ليلة هولوودية سوداء دون أن يتأذى أحد من الركاب”.

وطالب، السلطات الأمنية بمراقبة الطرق في الليل، لتوفير الحماية للمواطنين من أي عمليات سطو محتملة، خاصة وأن واقعة من قبيل اعتراض طريق حافلة تقل عشرات الناس، كان من الممكن أن يؤدي إلى “فاجعة لا تحمد عقباها”.

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