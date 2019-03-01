انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين بمراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

انطلق صباح اليوم الجمعة فاتح مارس 2019 بمقر بالمركب الاداري والثقافي محمد السادس للاوقاف بباب اغلي بمراكش” الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين”، والمنظم من طرف ولاية جهة مراكش اسفي بالتعاون مع مجلس جهة مراكش اسفي؛ فعاليات.

وينعقد الملتقى تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحضور وزير التشغيل يتيم ووالي جهة مراكش اسفي قسو لحلو ورئيس مجلس جهة مراكش اسفي احمد اخشيشن ورؤساء الجماعات الترابية بجهة مراكش اسفي، وخبراء ومهتمين المختصين من مختلف جهة مراكش اسفي وفعاليات المجتمع المدني والمنابر الاعلامية المحلية والجهوية والوطنية

وينعقد هذا الملتقى؛ في سياق يتميز بتخويل الجهات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة في مجال التشغيل، بموجب القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات من جهة، وبوضع الجهة في صلب نظام حكامة التشغيل، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والتي تدعو إلى وضع مخططات جهوية للتشغيل.

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