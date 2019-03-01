وزير الصحة يعطي انطلاقة قافلة طبية متعددة التخصصات باقليم الحوز‎

ضاهر محمد؛ مراكش

اعطى وزير الصحة أنس الدكالي صباح يومه الجمعة فاتح مارس، إلى جانب المديرة الجهوية لوزارة الصحة الدكتورة لمياء الشاكيري، انطلاقة قافلة طبية متعددة التخصصات بجماعة مولاي ابراهيم بإقليم الحوز، المنظمة من طرف المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش اسفي، بتنسيق مع مندوبية الصحة باقليم الحوز، في اطار عملية رعاية 2018-2019 لفائدة 1200 شخصا من ساكنة جماعة مولاي ابراهيم.

القافلة تهدف الى تحسين ولوج الساكنة للخدمات العلاجية المتخصصة من خلال توفير الاستشارات الطبية المتخصصة وكذلك تعزيز الخدمات الصحية بهذه المناطق وتقليص الفوارق المجالية في الميدان الصحي.

وعرفت القافلة توفير خدمات صحية متعلقة بالاستشارات الطبية العامة، والاستشارات الطبية المتخصصة، والتي تضم طب النساء والتوليد، طب الاطفال، الطب الباطني، طب امراض القلب والشرايين، طب الاذن الانف الحنجرة، طب العيون وطب الامراض الجلدية.

كما تمت تعيئة طاقم طبي وشبه طبي متكون من 10 اطباء عامين وثمانية اطباء متخصصين الى جانب عدد من الممرضين والاقنيين والاداريين، وكذلك توفير مجموعة من التجهيزات البيوطبية والمستلزمات الضرورية، والمتمثلة في ثلاث وحدات طبية متنقلة، وشاحنات تضم جهاز لقياس البصر وجهاز لتخطيط القلب وجهازا للفحص بالصدى، بالاضافة الى جهازين اضافيين للفحص بالصدى، ووحدة متنقلة لطب الاسنان، فضلا عن توفير الادوية والمستلزمات الطبية التي ستعطى بالمجان للمرضى والمصابين.

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