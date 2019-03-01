رونار يطير لإسبانيا لإقناع بعض اللاعبين بحمل قميص المنتخب

هبة سبور

كشفت بعض المصادر ان مدرب المنتخب الوطني هيرفي رونار، شد الرحال إلى إسبانيا لمجالسة 3 لاعبين ، من أجل إقناعهم بحمل القميص الوطني في قادم الاستحقاقات الكروية.

وأضافت نفس المصادر، أن رونار سيجالس كل من لاعبي ريال مدريد إبراهيم دياز المنتقل حديثا للنادي الملكي قادما من مانشستر سيتي ،وزميله في الفريق محمد مزيان المنتقل هو الأخر في هذا المركاتو الشتوي قادما من مليلة لإقناعهم بحمل ألوان المغرب عوض إسبانيا.

وإلى جانب ثنائي ريال مدريد يوجد ايضا نجم ريال بلد الوليد أنور التوهامي الذي عبر في وقت سابق عن رغبته في حمل قميص المنتخب المغربي في حالة وجهت له الدعوة من طرف الجامعة.

ويتواجد رونار في العاصمة الإسبانية مدريد مند أيام وقد استغل الفرصة لمتابعة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة والذي انتهى لصالح زملاء ميسي بثلاثية .

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