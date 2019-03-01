التكوين المهني وجامعة إبن زهر ..إطلاق اجازات مهنية الموسم القادم بسيدي ايفني

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفعيلا لاتفاقية التعاون والشراكة التي وقعت بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وجامعة ابن زهر قبل شهرين بحضور كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بدأت معالم إطلاق سلسلة من التكوينات الجامعية بمدينة سيدي إيفني بشراكة بين الجامعة والمكتب.

لهذه الغاية، نظمت زيارة أولى للمعهد الجديد التابع للمكتب الوطني للتكوين المهني وانعاش الشغل بالمدينة ترأسها عامل الإقليم حسن صدقي ورئيس الجامعة الدكتور عمر حلي بمعية الأطر الإقليمية للمكتب الوطني.

وقد شملت الزيارة الاطلاع على البنية التحية، كما شملت تشاورا أوليا حول إطلاق إجازات مهنية بالإقليم ابتداء من الموسم الجامعي القادم، بشراكة بين الجامعة والمكتب الوطني التكوين المهني. ومن المنتظر أن تشمل هذه التكوينات مجالات حيوية ذات صلة بالتنمية المحلية والجهوية مثل القطاع السياحي والاقتصاد الاجتماعي وتثمين المنتوجات المحلية وتدبير المقاولات.

هذا وقد تم الاتفاق على عقد لقاء تقني متم الأسبوع القادم يحضره المدير الجهوي للمكتب الوطني والمديرية الإقليمية ورئيس الجامعة وعدد من المتدخلين والمنتخبين لاستكمال المشاورات وضبط عرض التكوين وتوفير سبل رفع التحدي من أجل إنجاحه.

وقد علم من مصادر مقربة أن المشروع قد لقي دعما مبدئيا من لدن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومديرة المكتب الوطني التكوين المهني، وأن من شأن تحديد مخرجات لقاء الأسبوع القادم ان ترفع من وتيرة الإعداد لتكون التكوينات جاهزة قبل متم السنة الجامعية الجارية.

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