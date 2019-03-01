توقيع اتفاقيات مع ” الأمن والسياحة ” بدورة مجلس الجهة بطاطا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكر بلاغ لمجلس جهة سوس ماسة، أن جدول أعمال دورته ليوم الاثنين المقبل، التي ستحتضنها مدينة طاطا، يتضمن دراسة والتصويت على 23 نقطة ، من ضمنها اتفاقيات شراكة وتعاون لتأهيل مجموعة من الاسواق في مناطق مختلفة من الجهة ، إضافة إلى اتفاقيات أخرى تهم تنمية القطاع السياحي .

كما سيتم خلال هذه الدورة دراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة وتعاون مع كل من القيادة الجهوية للدرك الملكي ، وولاية أمن أكادير ، والقيادة الجهوية للقوات المساعدة ، والقيادة الجهوية للوقاية المدنية . إضافة إلى دراسة والتصويت على اتفاقيات شراكة أخرى لحماية مجموعة من مراكز الجهة من خطر الفيضانات.

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