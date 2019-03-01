توقيف برازيلي متلبس بمحاولة تهريب الكوكايين بمطار البيضاء

هبة بريس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، زوال امس الخميس، من توقيف مواطن من جنسية برازيلية يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب كيلوغرامين وخمسة غرامات من مخدر الكوكايين الخام.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار ساو باولو، في انتظار المغادرة في نفس اليوم على متن رحلة جوية متوجهة نحو العاصمة الفرنسية باريس، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز شحنات الكوكايين مخبأة بعناية بحزام بلاستيكي ملفوف على جسده، فيما أكد الفحص الطبي احتمال تهريبه لكميات ضافية من نفس المخدر داخل أمعائه.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية في انتظار تفريغ كبسولات الكوكايين واستقرار حالته الصحية، من أجل إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه القضية، وفق البلاغ، في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

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