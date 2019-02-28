إعتقال تونسيون بحوزتهم كوكايين في اتجاه طانطان

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” ان مصالح الدرك بالمركز الترابي لميرلفت باقليم سيدي ايفني، قد إعتقلت 7 مواطنين من جنسية تونسية مساء اليوم الخميس 28 فبراير الجاري، وحجزت بحوزتهم على كميات من المخدرات.

وأضافت مصادرنا، أن التونسيون السبعة كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين، انطلقت من أكادير في اتجاه طانطان، غير ان حاجز للدرك على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 بمنطقة ميرلفت، تم اخضاعها للتفتيش، ليتم العثور على كمية من المخدرات الصلبة الى جانب أجهزة عبارة عن صواعق كهربائية.

وقد تم اقتياد التونسيون السبعة الى المركز الترابي للدرك بسيدي ايفني، من أجل تعميق البحث معهم بخصوص المخدرات المحجوزة قبل احالتهم على العدالة.

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