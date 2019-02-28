اللجنة المركزية للتأديب تقضي بمعاقبة نادي الرجاء الرياضي

هبة بريس ـ الرباط

قضت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقب اجتماعها اليوم الخميس، بمعاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجرائه أربع مباريات دون جمهور، وذلك على إثر “الأحداث التي عرفها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، خلال وبعد نهاية اللقاء الذي جمع أمس الأربعاء، بين فريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، برسم الجولة الـ 19 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب القسم الوطني الأول”.

وذكر بلاغ للجامعة، نشر على موقعها الإلكتروني، أن اللجنة قررت أيضا بعد اطلاعها على مختلف التقارير الواردة حول هذه المباراة”، تغريم فريق الرجاء مبلغ 105 ألف درهما وإلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب مع اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات”.

كما تقرر معاقبة نادي الجيش الملكي بإجرائه مباراتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات.

من جهة أخرى، قضت لجنة التأديب والروح الرياضية توقيف مراد كعواش، لاعب فريق الجيش الملكي مباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين، وتغريم نادي الرجاء الرياضي البيضاوي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على أربعة إنذارات.

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