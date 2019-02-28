جرادة.. توقيع اتفاقيات دعم لتثمين السلسلة الإنتاجية للحليب

هبة بريس ـ وجدة

ترأس عامل إقليم جرادة زوال يومه الخميس 28 فبراير الجاري بمقر العمالة، حفل توقيع 10 اتفاقيات للشراكة بين جمعية كفايت للثقافةوالتنمية،والتعاونيات النشيطة في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب من أجل الإستفادة من الشطر الأول من الدعم الخاص بمساهمة وكالة التنمية الاجتماعية ؛ وذلك بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي بجرادة، رئيس مجلس إقليم جرادة، رؤساء الجماعات الترابية، مدير وكالة التنمية الاجتماعية بوجدة ، ممثل مجلس جهة الشرق، رؤساء وممثلو المصالح الخارجية، رؤساء وأعضاء التعاونيات المستفيدة ووسائل الإعلام.

وقد استهل هذا الحفل بكلمة العامل رحب من خلالها بالحاضرين ، وذكر بهذه المناسبة بمشروع تثمين السلسلة الإنتاجية للحليب بجماعتي كفايت ولبخاتة، المندرج ضمن برنامج التنمية الفلاحية لإقليم جرادة برسم سنوات 2017-2019 والذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره 000 340 37 درهم ،موضوع خمس اتفاقيات شراكة استهدفت أهم سلاسل الإنتاج والمنتوجات المجالية بالإقليم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر نموذجا للمشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، والخالقة لفرص الشغل بالوسط القروي، كما يهدف إلى المساهمة في النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي بالمجال الترابي المستهدف، بواسطة تدخل وتمويل تضامني بين عدد من الشركاء والفاعلين، داعيا مختلف الشركاء والمتدخلين في هذا المشروع الطموح إلى مواصلة دعمه ومساندته حتى يؤتي أكله وتتقوى إنتاجيته، ليصبح قادرا على توفير المزيد من فرص الشغل وعلى اكتساب المزيد من الخبرة في مجال إنتاج الحليب وتحويله، خاصة أن الوسط الذي يحتضن المشروع يتيح إمكانات ومؤهلات هائلة من أجل إنجاح المشروع.

وقد استفادت 10 تعاونيات لمربي الأبقار تابعة لجماعتي كفايت ولبخاتة (دائـرة احواز جرادة الجنوبية) من الشطر الأول من مساهمة وكالة التنمية الاجتماعية، والذي يندرج ضمن مشروع تنمية السلسلة الانتاجية للحليب ومشتقاته بالجماعتين السالفتي الذكر، حيث رصد له غلاف مالي قدره 5.010.000,00 درهم بشراكة بين مجلس الجهة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكالة التنمية الاجتماعية، وكالة تنمية جهة الشرق، المديرية الجهوية والإقليمية للفلاحة وجمعية كفايت للثقافة والتنمية حاملة المشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تثمين السلسلة الإنتاجية للحليب بالجماعتين السالفتي الذكر وتحسين دخل الكسابين الصغار من خلال الرفع من حجم قطيع الابقار ودعم انتاج الحليب بمواصفات عصرية، وتقوية الكفاءات التقنية والتدبيرية للمستفيدين، واحداث وحدة نموذجية لتربية الابقار، إضافة الى دعم وتسويق منتوجات الحليب المحلية عبر تأهيل وحدة انتاج الجبن القائمة بجماعة كفايت.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0