كاميرات مراقبة تقود لتوقيف لص متخصص في سرقة الدراجات النارية

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر الامن بالدائرة السابعة تمكنت مساء اليوم من توقيف لص حديث الخروج من السجن، بعد تنفيذه لعملية سرقة دراجة نارية من نوع 90 بديور المساكين الحي المحمدي.

وحسب نفس المصادر، فالمعني بالامر نفذ العملية امس الاربعاء، وبعد رجوع ضحية السرقة لكاميرا المراقبة، تم التعرف على اللص الذي تبين انه ينحدر من دوار بلعكيد، وعشية يومه الخميس، تم رصده من طرف مواطنين بنفس الحي، لتتم محاصرته وربط الاتصال بعناصر الدائرة السابعة، التي انتقلت لعين المكان والقت القبض على اللص.

وتضيف المصادر ان مصالح الامن باشرت استنطاق الموقوف، الذي أقر ببيعه الدراجة لشخص بسيدي بوعثمان، ليم الانتقال لعين المكان بتعليمات من النيابة العامة، واعتقال مقتني المسروق واقتياد الموقوفين لولاية امن مراكش، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين عرضهما على انظار النيابة العامة.

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