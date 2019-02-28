أكادير: تاجر يضع حدا لحياته شنقا بسبب مشاكل مادية

أحمد وزروتي: هبة بريس

أقدم أحد التجار بحي السلام بمدينة أكادير مساء اليوم الخميس 28 فبراير على شنق نفسه بأحد مستودعاته.

وحسب مصادر هبة بريس، فقد عثر أحد العاملين بالمستودع على جثة التاجر معلقة بحبل في أحد المستودعات، ليقوم في ذات الوقت بربط الاتصال بالسلطات المحلية لإخبارها بالواقعة.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل التشريح ومعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، علما أن معطيات أولية، تشير إلى مشاكل مادية أدت بالضحية إلى وضع حد لحياته.

هذا، وقد فتحت النيابة العامة المختصة تحقيقا في الموضوع لتوضيح ملابسات الواقعة.

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