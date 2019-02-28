الخلفي : لدينا قانون ينظم دخول الأجانب للبلاد على الجميع احترامه

هبة بريس ـ الرباط

رد مصطفى الخلفي على الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية بداية الأسبوع الجاري، بخصوص منع خبراء وباحثين دوليين تابعين لها من دخول البلاد، وطالبت بضرورة احترام القانون الذي ينظم دخول وإقامة الأجانب للمملكة.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن “دخول وإقامة الأجانب بالبلاد ينظمها قانون ينبغي على الجميع احترامه”.

وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن سياسة المغرب قائمة على “احترام قانون دخول وإقامة الأجانب، وبالتالي على الجميع احترام هذا القانون، وأي إشكالية تثار يجب العودة إلى الهيئات المعنية”.

واستدرك مصطفى الخلفي موضحا أن البلاد لها سياسية مبنية على “الانفتاح ولكن في الآن ذاته مبنية على احترام القانون”.

وشدد الخلفي على أن أي ملاحظة سجلت في هذا المجال “هناك الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يمكن اللجوء إليهما”.

وحول الانتقادات التي وجهت للوضع الحقوقي في المغرب في تقرير منظمة حقوقية قال الخلفي: “بخصوص ما ورد في التقرير، الحكومة لديها لجنة ستجتمع وتقدم أجوبة تفصيلية حول كل القضايا التي جاءت فيه”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0