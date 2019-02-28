محلل سياسي ينتقد خرجة بنكيران حول “اضرار التدخين”

هبة بريس ـ الرباط

وجه عبد الإله بن كيران، الرئيس السابق للحكومة دعوة للكاتب المغربي فؤاد العروي لزيارته في بيته بالرباط، وذلك على خلفية قراءته مقالا للعروي منشور بموقع إخباري مغربي بالفرنسية، تناول فيه قضايا “الشباب” و”الفقراء” و”الأغبياء” و”النساء”، في ارتباط بظاهرة التدخين واستراتيجية الإشهار الموظفة من طرف المنتجين لجلب مزيد من المدخنين.

وأنهى بن كيران شريط تفاعله مع مضمون مقال العروي، بالتحذير من “الإشهارات ” الفاسدة والمفسدة التي تهدد صحة ومستقبل شبيبتنا وأجيالنا القادمة”.

وقال بن كيران، في معرض الشريط الذي نشره، الأربعاء، على حسابه بــ”فيسبوك”: “لا أعرف الأستاذ فؤاد العروي، ولكن مقالاته تثير أعجابي، حتى وإن كنت لا أتفق مع بعض كتاباته. أوجه له الدعوة لزيارتي في بيتي إن صادف وكان بالرباط، وسأكون سعيدا إن حمل إلي معه بعضا من كتبه أو مجموعها”.

وفي تعليق على خرجته الأخيرة انتقد المحلل السياسي عمر الشرقاوي قائلا ” بنكيران دار لايف جديد على اضرار التدخين انطلاق من مقال لفؤاد العروي، دابا اسي بنكيران عاد بان ليك التدخين مضر ما بانش ليك خلال خمس قوانين مالية جمعتي ضرائب من بيع الكارو والسيكار 5000 مليار سنتيم. ”

وهاجم الشرقاوي رئيس الحكومة السابق حيث اضاف “دبا فاش وليتي مواطن عادي ولى الديب حرام والبارح فاش كنتي رئيس حكومة كانت مرقتو حلال ”

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