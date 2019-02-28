سلسلة متاجر فرنسية تسحب حجابا رياضيا بعد موجة غضب

هبة بريس ـ وكالات

قررت سلسلة متاجر فرنسية للمستلزمات الرياضية سحب حجاب يستخدم في التمارين الرياضية بعدما واجهت انتقادات من جانب السياسيين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار منتج متاجر “ديكاتلون”، المصمم في بالمغرب بناء على طلب من زبائن هناك ويتيح للنساء المسلمات تغطية الرأس خلال تمارين الركض، موجة غضب في فرنسا، إذ قال ساسة في أنحاء البلاد إنه ينتهك المبادي العلمانية الفرنسية.

وبعد أيام من الجدل العام الحاد والانتقاد الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت “ديكاتلون” في بيان إنها أوقفت بيع المنتج في فرنسا لمخاوف بشأن سلامة العاملين بها، الذين قالت إنهم تعرضوا للسب والتهديد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه يوم الأربعاء إن متاجر المستلزمات الرياضية لها الحرية في بيع غطاء الرأس الرياضي وإنه لا توجد موانع قانونية، بحسب مانقلت “رويترز”.

ولا يسمح للموظفات المدنيات في فرنسا ذات المبادي العلمانية بارتداء غطاء الرأس خلال ساعات العمل ويحظر أيضا ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وتثير الملابس التي ينظر إليها على أنها تأكيد لهوية دينية الجدل في فرنسا، حتى وإن كانت قانونية.

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