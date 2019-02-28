الجامعة توقف جماهير الرجاء والجيش بعد أحداث الكلاسيكو

ادريس دحني – هبة سبور

اصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات قاسية في حق جمهور الرجاء البيضاوي وجمهور الجيش الملكي بعد أحداث الشغب التي قام بها جمهور الرجاء عقب هزيمته في مباراة الكلاسيكو , فيما تمت معاقبة جماهير الجيش بسبب تكرر حالة العود في استعمال الشهب الإصطناعية ورفع لافتات مسيئة .

وجاءت قرارات اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، صباح يوم الخميس 28 فبراير 2019 كالتالي :

– معاقبة نادي الجيش الملكي بإجرائه مباراتين نافذتين دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 110 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب بشكل مسترسل مع تسجيل حالة العود، وكذلك لعرض جماهيره لافتات تحمل عبارات مهينة، وذلك بناء على المادتين 105 و94 من قانون العقوبات., وبالتالي سيحرم من جماهيره في مباراة يوسوفية برشيد ونهضة بركان .

– معاقبة نادي الرجاء الرياضي بإجرائه 4 مباريات نافذة دون جمهور، مع تغريمه مبلغ 105 ألف درهما، وإلزامه بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب، وذلك لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية ورميها داخل رقعة الملعب مع اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات , وبالتالي سيكون محرما من جماهيره في مباراة اولمبيك اخريبكة واتحاد طنجة واولميبك اسفي وحسنية أكادير .

– توقيف مراد كعواش، لاعب فريق الجيش الملكي مباراة واحدة نافذة لحصوله على إنذارين.

– تغريم نادي الرجاء الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على أربعة إنذارات.

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