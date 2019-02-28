مصر.. مشروع قانون لإعدام سائقي القطارات المهملين

هبة بريس - وكالات

تقدم عضو البرلمان المصري سعيد حساسين، اليوم الخميس، بمشروع قانون لتشديد العقوبات على المتسببين في حوادث القطارات.

وأشار حساسين إلى أنه سيقترح تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام، حال قيام سائق القطار أو الجرار بترك مركز القيادة وتسبب في وقوع حادث يؤدى إلى وقوع ضحايا.

وأكد عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، على ضرورة التدخل التشريعي، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث الخطيرة نتيجة الإهمال والتسيب والذى لا يقل خطورة عن الإرهاب.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر صباح الأربعاء، إثر اصطدام قطار بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 ما أدى لخروجه عن القضبان، وأسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 43 آخرين.

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